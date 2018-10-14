Michael Schumacher'den kötü haber geldi

Fransa Alpleri’nde geçirdiği kayak kazası sonucu 2013 yılının Aralık ayından bu yana tedavi gören Michael Schumacher hakkında üzücü bir açıklama geldi. Michael Schumacher’in eski menajeri ve yakın arkadaşı Willi Weber, efsane pilotun iyileşeceğine dair beslediği umutların artık tükendiğini belirtti. Alman basınına konuşan Willi Weber, Michael Schumacher’in sağlığına kavuşmasının neredeyse imkansız olduğunu söyledi.

'Yas tutmaktan vazgeçtim'

Uzun süredir Michael Schumacher için yas tuttuğunu söyleyen Willi Weber “Artık bundan vazgeçtim. Yas tutmayı bıraktım. Yoksa delireceğim” dedi. Oldukça duygusal bir konuşma yapan Willi Weber “20 yıldır harika bir dostluğu paylaştık. Birlikte büyük başarılara imza attık. Ama artık kaderimiz kendi elimizde değil. Tekrar aramıza dönebileceğini düşünmüyorum” ifadelerini kullandı. Willi Weber, Michael Schumacher’in ailesine destek olmak için elinden geleni yaptığını da sözlerine ekledi.

Michael Schumacher’in ailesinin efsane pilotun en sevdiği ada olduğu için Mallorca’ya taşınma planları hakkında da konuşan Willi Weber “Michael Schumacher Mallorca’yı hiç sevmedi. Orada kendisini rahat hissetmiyordu. Nasıl olduysa herkes Michael Schumacher’in Mallorca’yı çok sevdiğini düşünüyor. Ama onun hayalindeki ada Mallorca değildi” şeklinde konuştu.

2014 yılında komadan çıkan Michael Schumacher’in sağlık durumu hala gizliliğini koruyor.

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