THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Michael Schumacher'den kötü haber geldi

Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher'in eski menajeri ve yakın arkadaşı Willi Weber, Schumacher'in sağlığına kavuşacağı şeklindeki umudunun artık tükendiğini açıkladı.

14 Ekim 2018 Pazar 16:39
Michael Schumacher'den kötü haber geldi

Fransa Alpleri’nde geçirdiği kayak kazası sonucu 2013 yılının Aralık ayından bu yana tedavi gören Michael Schumacher hakkında üzücü bir açıklama geldi. Michael Schumacher’in eski menajeri ve yakın arkadaşı Willi Weber, efsane pilotun iyileşeceğine dair beslediği umutların artık tükendiğini belirtti. Alman basınına konuşan Willi Weber, Michael Schumacher’in sağlığına kavuşmasının neredeyse imkansız olduğunu söyledi.

'Yas tutmaktan vazgeçtim'

Uzun süredir Michael Schumacher için yas tuttuğunu söyleyen Willi Weber “Artık bundan vazgeçtim. Yas tutmayı bıraktım. Yoksa delireceğim” dedi. Oldukça duygusal bir konuşma yapan Willi Weber “20 yıldır harika bir dostluğu paylaştık. Birlikte büyük başarılara imza attık. Ama artık kaderimiz kendi elimizde değil. Tekrar aramıza dönebileceğini düşünmüyorum” ifadelerini kullandı. Willi Weber, Michael Schumacher’in ailesine destek olmak için elinden geleni yaptığını da sözlerine ekledi.

Michael Schumacher’in ailesinin efsane pilotun en sevdiği ada olduğu için Mallorca’ya taşınma planları hakkında da konuşan Willi Weber “Michael Schumacher Mallorca’yı hiç sevmedi. Orada kendisini rahat hissetmiyordu. Nasıl olduysa herkes Michael Schumacher’in Mallorca’yı çok sevdiğini düşünüyor. Ama onun hayalindeki ada Mallorca değildi” şeklinde konuştu.

2014 yılında komadan çıkan Michael Schumacher’in sağlık durumu hala gizliliğini koruyor.

Skor

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 16:39
  1. Michael Schumacher
  2. Formula 1

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP'den çok sert İP açıklaması!
    1. MHP'den çok sert İP açıklaması!
    2. BBP İstanbul İl Başkanı belli oldu!
    3. Necati Şaşmaz müjdeyi verdi!
    4. Artık dolar kullanılmayacak!..
    5. İnce'den İş Bankası çıkışı... Ortalığı..
    6. Eskişehir'de kız arkadaşa laf atma..
    7. MHP'li Cemal Enginyurt'tan ajan..
    8. Michael Schumacher'den kötü haber geldi
    9. İsrail basınının Brunson yorumu: Hem..
    10. 'Rusya ile siber savaş halindeyiz'
    11. Taliban askeri üsse saldırdı: 17 ölü
    12. Fas'tan Suud'lara Cemal Kaşıkçı çağrısı!
    13. Mustafa Destici'den Brunson'ın..
    14. Küçük kızları taciz ettiği iddia..
    15. “Türkiye, Irak için önemli bir komşu”
    16. 'Ölüm kamyonu' kiralık çıktı
    17. İsrail 'baş şeytanı' Netanyahu,..
    18. Feci kazada, sürücünün ehliyetinde..
    19. Teröristin itirafı: Dayanamayıp bir..
    20. İran'dan ABD'ye kötü haber: Yeni..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Akşener'den FETÖ açıklaması: Lüzumsuz yere...
    Akşener'den FETÖ açıklaması: Lüzumsuz yere...

    Günün Karikatürü

    14 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu