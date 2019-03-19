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Michael Frey bıçak altına yattı

Fenerbahçeli futbolcu Michael Frey ameliyat oldu.

19 Mart 2019 Salı 14:43
Michael Frey bıçak altına yattı

Fenerbahçe'nin İsviçreli futbolcusu Michael Frey, ameliyat edildi.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Frey'in kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu gözetiminde kasık fıtığından bir operasyona tabi tutulduğu bildirildi.

Tedavisine başlanan futbolcunun 3-4 hafta sonra takımla çalışmalara başlamasının beklendiği kaydedilen açıklamada, "Michael Frey'e 'geçmiş olsun' der, en kısa sürede sağlığına kavuşup takımımıza katılmasını dileriz." ifadesine yer verildi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 14:43
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