MHP'li Yıldırım'dan Diyanet İşleri Başkanlığı'na destek! Kur'an 5 yaşında öğrenilir 85 değil
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım TBMM'de yaptığı konuşmada son dönemde bazı odakların hedef haline getirdiği Diyanet İşleri Başkanlığı'na destek açıklaması yaptı. Yıldırım yaptığı açıklamada, "Kur'an 5 yaşında öğrenilir, 85 yaşında değil" dedi.
Açılan Kur'an kursları için teşekkür eden Yıldırım "Dünyada madem din savaşı var, dinini iyi öğreneceksin, dinini iyi bileceksin. Bu bakımdan 4-6 yaş Kuran kursları için Diyanet’e ayrıca teşekkür ederim. Kur'an 5 yaşında öğrenilir, 85 yaşında değil. İslam düşmanlığı yapanların ilk hedefi Diyanet’tir, biz onlara aldırmıyoruz. İmamımızın yanındayız, müezzinimizin yanındayız, Kuran öğreticimizin yanındayız, Diyanet’in yanındayız!" dedi.
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