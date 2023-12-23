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Gündem MHP'li Yıldırım'dan Diyanet İşleri Başkanlığı'na destek! Kur'an 5 yaşında öğrenilir 85 değil
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MHP'li Yıldırım'dan Diyanet İşleri Başkanlığı'na destek! Kur'an 5 yaşında öğrenilir 85 değil

Yeniakit Publisher
2023-12-23 14:20:00 -

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım TBMM'de yaptığı konuşmada son dönemde bazı odakların hedef haline getirdiği Diyanet İşleri Başkanlığı'na destek açıklaması yaptı. Yıldırım yaptığı açıklamada, "Kur'an 5 yaşında öğrenilir, 85 yaşında değil" dedi.

Açılan Kur'an kursları için teşekkür eden Yıldırım "Dünyada madem din savaşı var, dinini iyi öğreneceksin, dinini iyi bileceksin. Bu bakımdan 4-6 yaş Kuran kursları için Diyanet’e ayrıca teşekkür ederim. Kur'an 5 yaşında öğrenilir, 85 yaşında değil. İslam düşmanlığı yapanların ilk hedefi Diyanet’tir, biz onlara aldırmıyoruz. İmamımızın yanındayız, müezzinimizin yanındayız, Kuran öğreticimizin yanındayız, Diyanet’in yanındayız!" dedi.

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