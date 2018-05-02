MHP'li vekilden TFF'ye sert tepki: Bir daha uyarmam

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, TBMM Genel Kurulu'nda Türk sporu hakkında gündem dışı söz aldı.

MHP'li Sancaklı'nın gündeminde çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşı Fenerbahçe – Beşiktaş karşılaşması vardı.

'SAÇMA SAPAN AÇIKLAMALAR'

Türkiye Futbol Federasyonu'nu eleştiren Sancaklı, 'Ülkemizin iki güzide kulübü arasında böyle olaylar olurken futbol federasyonu her zamanki gibi “futbolun marka değerini çok arttırdık” gibi açıklamalar yapacak. Bunun gibi saçma sapan bir çok laf. Bugün yarın duyarsınız, “Holiganlarla mücadele edip sporda şiddet yasasının işletilmesinde kararlı olacağız” diyecekler ve olay örtbas edilecek' dedi.

"BİR DAHA UYARMAM"

“Gerçek manada önlem alınması için olayların mı olması lazım?” diye soran Sancaklı, benzer olayların önlenmesi için daha önceden çıkarılan kanunu hatırlatarak “Mesele iyi kanun yapmak değil. Mesele kanunu doğru uygulamak. Peki doğruyu kim uygulayacak? Ehil insanlar uygulayacak. Ehil insan olmadığı için de bunlar uygulanmıyor” iifadesini kullandı.

Sancaklı, 'Buradan bir kez daha uyarıyorum futbol federasyonunu, bir daha uyarmayacağım; önleminizi alın' şeklinde konuştu.