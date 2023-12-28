MHP'den sürpriz aday: Özlem Balcı
AK Parti ve MHP’nin Muğla Büyükşehir ve ilçe belediyelerini paylaştığı, Fethiye, Datça ve Ortaca ilçelerinin MHP’ye bırakıldığı öne sürüldü. Fethiye’de Cumhur İttifakının adayının ise geçtiğimiz Milletvekili seçiminde MHP’den 1. sıra aday olan TRT oyuncusu Özlem Balcı’nın olduğu iddia edildi.
Türkiye yerel seçimlerin heyecanını yaşamaya başladı.
Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP 31 Mart yerel seçimlerine de birlikte katılacak. Her iki partinin kurmaylarının yaptığı toplantılarda hangi il ve ilçelerin kime bırakılacağı karara bağlandı.
Siyasi kulislerde konuşulanlara göre ise Muğla’da Fethiye, Datça ve Ortaca ilçelerinin MHP’ye bırakıldığı iddia edildi.
FETHİYE’DE SÜRPRİZ İSİM
Fethiye’de Cumhur İttifakının adayının, son yapılan genel seçimde MHP 1. sıra Muğla Milletvekili adayı olan TRT'nin Seksenler dizisinin oyuncusu Özlem Balcı’nın olacağı konuşulurken, Balcı’nın çalışmalara başlamak için kesin açıklamanın yapılmasını beklediği öğrenildi.
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