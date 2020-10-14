MHP'den AYM çıkışı! 'Yeniden masaya yatırılmalı'

Sosyal medyada ‘Işıklar yanıyor’ paylaşımı yaparak darbe imasında bulunan Anayasa Mahkemesi üyesi Prof. Dr. Engin Yıldırım’a tepkiler gelmeye devam ediyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül'den söz konusu tartışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu cesaretin kaynağının hukuk olmadığı mutlaktır. Sinsi mesajlarla Türkiye’yi tehdit edenlere her zaman her yerde ‘Hodri meydan’ diyoruz" dedi.

'AYM yeniden yapılandırılmalı'

Bülbül'ün açıklamasından sonra MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir AYM hakkında bir teklifte bulunarak, "Anayasa Mahkemesi’nin kendi kurumsal kimliğini kullanan ve bu kurumun üyeliğini yapan bir şahsın “adice” bir paylaşımla neyi ima ettiği malumdur! Yaşanan bu olay Anayasa Mahkemesi’nin tüm unsurlarıyla yeniden masaya yatırılmasının ne derecede önemli olduğunu ortaya koyuyor. Anayasa Mahkemesi’nin bu ve benzeri tartışmaların dışına çıkarılması zaruridir. Bu konuda Sayın Genel Başkanımızın 30 Eylül 2020 tarihinde yapmış oldukları açıklamaları, ne derecede haklı olduğumuzu bir kez daha göstermiştir." dedi.