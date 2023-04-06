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Gündem MHP'de aday listesi bugün netleşiyor!
Gündem

MHP'de aday listesi bugün netleşiyor!

Yeniakit Publisher
2023-04-06 14:27:00 -
MHP'de aday listesi bugün netleşiyor!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptığı açıklamada; "Seçim takvimi gereğince MHP'nin milletvekili aday listesine bugün nihai şekli verilecek ve 7 Nisan'da YSK'ya sunulacak." dedi.

Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde;

Milliyetçi Hareket Partisi’nde dört Başkanlık Divanı üyesinden oluşan Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonu’nun çalışmaları sürüyor.

Komisyon tarafından yasal ve hukuki prosedürler yanında liyakat kriterleri esas alınarak hazırlanan milletvekili aday listesi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye arz edildi.

Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonu; gerek parti tabanının ve teşkilatlarımızın genel temayülünü, gerekse kamuoyunun beklentilerini dikkate alarak büyük bir ciddiyet ve titizlikle mesai sarf etmektedir.

Seçim takvimi gereğince MHP’nin milletvekili aday listesine bugün nihai şekli verilecek ve 7 Nisan’da Yüksek Seçim Kurulu’na sunulacak.
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