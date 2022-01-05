MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: Döviz kuru inşallah gerileyecektir
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay’ın TBMM’de yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından duyuran MHP resmi hesabı; “İlerleyen aylarda faiz, enflasyon, döviz kuru inşallah makul ve istikrarlı seviyelerde de gerileyecektir.” sözlerini paylaştı.
YENİ AKİT ANKARA
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay; "faiz, enflasyon, döviz kuru inşallah makul ve istikrarlı seviyelerde de gerileyecektir” dedi.
MHP’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay’ın TBMM’de yaptığı konuşmalara yer vererek, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin etkin karar alma mekanizması ve milletimizin ferasetli duruşuyla ilerleyen aylarda faiz, enflasyon, döviz kuru inşallah makul ve istikrarlı seviyelerde de gerileyecektir.” ifadelerini paylaşarak ekonomide ki dalgalanmaların kısa bir süre içerisinde istenen seviyelere çekileceği müjdesini verdi.