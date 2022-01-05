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Gündem MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: Döviz kuru inşallah gerileyecektir
Gündem

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: Döviz kuru inşallah gerileyecektir

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay’ın TBMM’de yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından duyuran MHP resmi hesabı; “İlerleyen aylarda faiz, enflasyon, döviz kuru inşallah makul ve istikrarlı seviyelerde de gerileyecektir.” sözlerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 20:08:00 -
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: Döviz kuru inşallah gerileyecektir

 YENİ AKİT  ANKARA 

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay; "faiz, enflasyon, döviz kuru inşallah makul ve istikrarlı seviyelerde de gerileyecektir” dedi.

MHP’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay’ın TBMM’de yaptığı konuşmalara yer vererek, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin etkin karar alma mekanizması ve milletimizin ferasetli duruşuyla ilerleyen aylarda faiz, enflasyon, döviz kuru inşallah makul ve istikrarlı seviyelerde de gerileyecektir.” ifadelerini paylaşarak ekonomide ki dalgalanmaların kısa bir süre içerisinde istenen seviyelere çekileceği müjdesini verdi.

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