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Aktüel MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye kimden silah alıp almayacağını ona buna soracak değildir. ABD izin ve onay makamı hiç değildir."
Aktüel

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye kimden silah alıp almayacağını ona buna soracak değildir. ABD izin ve onay makamı hiç değildir."

Yeniakit Publisher
2020-12-16 16:02:38 -
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye kimden silah alıp almayacağını ona buna soracak değildir. ABD izin ve onay makamı hiç değildir."
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