MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı partisinin Karaman İl Başkanlığı Kongresi'nde konuştu:

KARAMAN (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "HDP, CHP, İP, Karamollaoğlu, Davutoğlu, Babacan alayı birbirine ulanmış hepsi aynı yolun yolcularıdır. Partilerinin adı ayrı ama söylemleri aynıdır. Sürekli felaket tellallığı yapıyorlar. Krizi, karmaşayı, kaosu tahrik ve teşvik ediyorlar." dedi.

Kalaycı, Aktekke Aile Çay Bahçesi'nde düzenlenen MHP Karaman İl Başkanlığı 13. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, MHP'nin, Türk milletinin umudu ve Türkiye'nin korkusuz gücü olduğunu belirtti.

Mustafa Kalaycı, "Bizim tarafımız Türkiye'dir, Türk milletidir. Türk milleti asırlardır sayısız badire ve belaları defederek bağımsızlığını korumayı başarmıştır. Üzerinde yaşadığımız vatan coğrafyasının bedeli çok ağır ödenmiştir. Bu coğrafyadan Türk milletinin mührünü sökmeye, Türklüğün izini silmeye hiç kimsenin gücü yetmez. Bu milletin bileğini hiçbir güç bükemez." diye konuştu.

Türkiye'nin bugün bir yandan salgınla mücadele ederken diğer taraftan Doğu Akdeniz'den Libya'ya, Kıbrıs'tan Ege'ye, Irak'tan Suriye'ye kadar pek çok sorunla uğraştığını dile getiren Kalaycı, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin milli güvenliğini ve bekasını yakından ilgilendiren çok sıcak gelişmelerin yaşandığı bir süreçte CHP ve yedeklerinin siyasi polemiklerle vakit geçirmesi, Türkiye sevdasından ne kadar mahrum olduklarını esasen göstermektedir. HDP, CHP, İP, Karamollaoğlu, Davutoğlu, Babacan alayı birbirine ulanmış hepsi aynı yolun yolcularıdır. Partilerinin adı ayrı ama söylemleri aynıdır. Sürekli felaket tellallığı yapıyorlar. Krizi, karmaşayı, kaosu tahrik ve teşvik ediyorlar."

- "Milletimiz her şeyin farkındadır"

"Bunlar karanlık bir kampanya yürütüyorlar." diyen Kalaycı, şunları kaydetti:

"Bunların dillerinde hep Demirtaş var. Tahliyesini istiyorlar. Kahvaltı muhabbeti yapıyorlar. Utanmadan şeref madalyasına layık görüyorlar. Demirtaş kim? Terör örgütü yöneticiliği, terör örgütü propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik, halka, kanunlara uymamaya tahrik, suçu ve suçluyu övme gibi suçlardan tutuklu. Bebek katili terörist başının heykelini dikeceğini söyleyen, 54 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 6-7 Ekim kalkışmasının azmettiricisi, teröristleri kazdıkları çukurlara gömdüğümüz ama 793 kahramanımızı şehit verdiğimiz hendek terörünün azmettiricisi. Ne kahvaltısı, ne madalyası? Bari Allah'tan korkun şehitlerimizden utanın, yazıklar olsun size."

Kalaycı, milletin her şeyin farkında olduğunu belirterek, "Yine bunlar terörle mücadelede her operasyona karşı çıkan, savaş, halk sağlığı sorunu diye bir kez olsun şehitlerimizi ağzına almayan teröriste ödül veren Türk Tabipleri Birliği yönetiminin yanında saf tuttular." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın, yoluna ve Türkiye'ye hizmetine azimle, inançla ve imanla devam ettiğini vurgulayan Kalaycı, Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'nin milli birliğini, tarihsel haklarını, ekonomik menfaatlerini, toplumsal huzurunu, iç barışını, bekasını, refah ve zenginliğini temine kararlı ve yeminli olduğunu dile getirdi.

Kalaycı'nın konuşmasının ardından oylamaya geçildi. Tek adaylı seçimde Mahmut Ünüvar, yeniden MHP Karaman İl Başkanı oldu.

Kongreye, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ali Güler, MHP MYK Üyesi Hüseyin Korkmaz, MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, ilçe ve belde belediye başkanları ile partililer katıldı.

