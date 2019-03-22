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MHK VAR semineri başladı

Merkez Hakem Kurulu tarafından 21-23 Mart tarihleri arasında düzenlenen Video Yardımcı Hakem (VAR) Semineri Riva’da başladı.

22 Mart 2019 Cuma 17:06
MHK VAR semineri başladı

Merkez Hakem Kurulu tarafından 21-23 Mart tarihleri arasında düzenlenen Video Yardımcı Hakem (VAR) Semineri Riva’da başladı.


TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen seminerde MHK Başkanı Sabri Çelik, MHK üyeleri, MHK Eğitim Danışmanları Jaap Uilenberg ve Oğuz Sarvan, Hollandalı FIFA Hakemi ve FIFA VAR Eğitimcisi Danny Makkelie, Süper Lig hakemleri ile FIFA kokartlı yardımcı hakemler yer aldı.


Seminerin sabah yapılan oturumlarında Jaap Uilenberg ile Danny Makkelie hakemlere "VAR Protokolü", "Elle Oynamalar" ve "İkili Mücadeleler" başlıklarında sunum yaptı.


Seminerin ilk günü, Jaap Uilenberg, Danny Makkelie ve VAR Koordinatörü Barış Şimşek eşliğinde TFF Var Merkezi’nde yapılan VAR simülasyon çalışmaları ve saha uygulamaları ile tamamlandı.


Seminer yarın sabah yapılacak teorik dersler, öğleden sonra yapılacak VAR simülasyon çalışmaları ve saha uygulamalarının ardından sona erecek.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 17:06
  1. doğa

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