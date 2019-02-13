MHK üyeleri istifa dilekçelerini verdi
Merkez Hakem Kurulu üyeleri, Yusuf Namoğlu başkanlığından istifa ettiklerini dilekçeyle TFF'ye sundu.13 Şubat 2019 Çarşamba 18:48
Merkez Hakem Kurulu (MHK) yönetimi kurulu üyeleri, Başkan Yusuf Namoğlu'yla birlikte istifa dilekçelerini verdi.
Namoğlu 14 Şubat tarihli dilekçesinde istifaen görevden ayrıldığını açıklarken, tüm yönetim kurulu üyeleri bugün son kez görev yapıp 22'nci haftanın hakemlerini açıkladıktan sonra istifalarını sundu ve Riva'dan ayrıldı.
Olağanüstü durum sonrası MHK'nin tüm kurulları ve temsilcilikleri, atanacak yeni başkan sonrası belli olacak.
Namoğlu başkanlığında şu isimler görev yapıyordu: Bedri Dölkeleş (Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi), Serdar Tatlı (İcra Kurulu Üyesi), Metin Tokat, Erol Ersoy, Alican Lakot, Murat Ilgaz, Kadir Tozlu, Ahmet Erdoğan.
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