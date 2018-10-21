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Meyve ve sebzeler nasıl kurutulur?

Son yıllarda alışılmışın dışında yaş meyve yerine kurutulmuş meyve ve sebzeler popüler olmaktadır. Daha çok aktar gibi baharatçılarda bulabileceğimiz bu yiyecekleri evlerde de yapmak mümkün oluyor.

21 Ekim 2018 Pazar 22:51
Meyve ve sebzeler nasıl kurutulur?

MEYVE VE SEBZE NASIL KURUTULUR?

Kurutma, meyve ve sebzelerde bulunan yüzde 80-95 oranındaki suyun yüzde 10-20 oranına düşürülerek uzun süre dayanmalarının sağlanması işlemidir. Bu işlemle içlerindeki su oranı azalan sebze ve meyvelerin şeker oranları yükselir ve dayanıklılıkları artar. Meyveler arasında kurutmaya en elverişli olarak, elma, armut, vişne, erik, kayısı, üzüm ve dutu; sebzeler arsında bamya, biber, fasulye, patlıcan ve kabağı; yeşillikler arasında ise nane, kekik ve biberiyeyi sayabiliriz. Sebze ve meyveleri açık havada, fırında ve kurutma dolaplarında kurutabilirsiniz.

Açık havada kurutma ise güneşte ve gölgede olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Kurutulacak sebze ve meyvelerin kurutmaya uygun olgunlukta olmasına (ham yada fazla olgun olmamasına) dikkat etmek gerekir. Daha sonra içlerindeki yaprak, çöp, sap, taş gibi yabancı maddeler ayıklanıp yıkanmalıdır. Kurutma işlemi yapılacak sebze ve meyveler yara almamaları için çırpılarak değil elle toplanmalıdır. Bütün ve dilimlenmiş sebze ve meyveleri ayrı ayrı kurutmak gerekir. Açık havada kurutma yapılacaksa kurutulacak sebze ve meyveler doğrudan toprağa serilmemelidir. Sebze ve meyveler açık havada kurutulduktan sonra daha dayanıklı olmaları ve kurtlanmamaları için düşük ısılı fırında (75-100 derece) 10-15 dakika tutulabilir.

Domates dışındaki sebzeler sıcak ve gölge yerlerde, domates ve meyveler ise güneşte kurutulur. Kurutma işlemi ne kadar uzun sürerse besin kaybı da fazla olacağından kurutma için en sıcak mevsim seçilmelidir. Kurutulmuş  yiyecekler, 10 derecenin altındaki sıcaklıklarda cam, teneke ve emaye kaplarda saklanabilir. Kurutulmuş yiyecekler tazelerine oranla daha çabuk pişer.

Elma kurutma: Kurutmak için beyaz etli ve sert dokulu elmaları seçip yıkayın. Daha sonra soyup, çekirdek yataklarını çıkarın ve dilimleyin. Kararmamaları için tuzlu suda 5 dakika bekletin. İpe dizerek ya da bir bez üzerinde güneşte kurutun. Fırında kurutma işlemi ise, 65-70 derecede elmaları 8-10 saat bekleterek yapılır.

Nane ve kekik kurutma: Nane ve kekikleri yaprak yaprak ayırıp yıkayın. Daha sonra temiz bir bezin üzerine serip güneşe koyun. Gece üzerine çiğ yağmaması için içeri alarak renkleri dönene kadar bu işlemi sürdürün.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 22:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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