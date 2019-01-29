Meyve suyu ihracatı 250 milyon $’ı aştı

Meyve suyu ihracatı, 2018’in 11 ayında 254,5 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) Genel Sekreteri İpek İşbitiren, ihracatın 2017’ye göre yüzde 18 artmasının ilerisi için umut verdiğine işaret etti. Türkiye’nin 100’ü aşkın ülkeye meyve suyu sattığını dile getiren İşbitiren, “Ülke olarak bu alanda gücümüzü arttırıyoruz. Amacımız hem markalarımız ile hem de konsantre ihracatı ile dünya ticaretinden daha fazla pay almak” dedi.