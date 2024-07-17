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Sağlık Meyve sebzeleri alırken dikkat... Tehlike saçıyor! Bakın ne oluyor?
Sağlık

Meyve sebzeleri alırken dikkat... Tehlike saçıyor! Bakın ne oluyor?

Yeniakit Publisher
2024-07-17 18:49:00 -
Meyve sebzeleri alırken dikkat... Tehlike saçıyor! Bakın ne oluyor?

Uzmanlar meyve ve sebzeler hakkında çarpıcı uyarılarda bulundu. Meyve ve sebzelerde bulunan o detay zehirlenmeden genetik hastalıklara kadar çeşitli tehlikelere yol açabiliyormuş.

Uzmanlar meyve ve sebzeler hakkında çarpıcı uyarılarda bulundu. Meyve ve sebzelerde bulunan o detay zehirlenmeden genetik hastalıklara kadar çeşitli tehlikelere yol açabiliyormuş.

Meyve ve sebze üretimi sırasında ürünleri çeşitli mikroorganizmalardan ve haşerelerden korumak için kullanılan ilaçların insan sağlığı üzerindeki tehlikeleri hakkında çeşitli uyarılar yapıldı.

Tarım ilaçlarında bulunan pestisit adı verilen madde meyve ve sebzeleri korurken bizim sağlığımız içinde çeşitli tehlikeleri beraberinde getiriyor.

ensonhaber.com'a göre; Özellikle de pazarlardan, marketlerden alınan meyve sebzelerin iyice yıkanmadan tüketilmemesi konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar pestisit maddesine en çok rastlanılan ürünleri de açıkladı.

O ürünleri mutlaka karbonatlı suda bekletin…
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Meyve ve sebze alışverişi sırasında özellikle de o ürünleri alıyorsanız evde mutlaka karbonatlı su da bekleterek üzerinde bulunan zararlı kimyasallardan arınmasını sağlanız gerekiyormuş.

Alınan o gıdaların 15-30 dakika arası karbonatlı suda bekletmenizi tavsiye eden uzmanlar deterjan ya da sirkenin karbonat kadar etkili olmadığını da vurguladılar.

Çiftçilerin kimyasal tarım ilaçlarını kullanırken doz aşımına dikkat etmesi gerektiğini vurgularken en çok pestisit bulunan meyve, sebzelerin çilek, şeftali, ananas, üzüm, nektari, elma, armut ve ıspanak olduğu da belirtildi.

 

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