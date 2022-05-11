Ramazan ayı 2 Mayıs’ta bayramla birlikte yerini şevval ayına bıraktı. Pek çok kişi ise mevlid kandilinin bu yıl hangi gün idrak edileceğini araştırmaya başladı. Peki, mevlid kandilinin önemi nedir ne olmuştur?

Mevlid kandili ne zaman 2022 | Diyanet 2022 dini günler takvimi:

Mevlid kandili hicri rebiülevvel ayının on ikinci gecesidir. Rebiülevvel ayı 27 Eylül Salı günü başlayacak. 7 EKim Cuma günü idrak edilecek.

Şevval ayı 2 Mayıs 2022 - 30 Mayıs 2022

Zilkade ayı 31 Mayıs 2022-29 Haziran 2022

Zilhicce ayı 30 Haziran 2022- 11 Temmuz 2022

Kurban bayramı arife günü 8 Temmuz 2022

Kurban bayramı 1.gün 9 Temmuz 2022

Kurban bayramı 2.gün 10 Temmuz 2022

Kurban bayramı 3.gün 11 Temmuz 2022

Kurban bayramı 4.gün 12 Temmuz 2022

Muharrem ayı 30 Temmuz 2022-27 Ağustos 2022

Aşure günü 8 Ağustos 2022

Safer ayı 28 Ağustos 2022-26 Eylül 2022

Rebiülevvel 27 Eylül 2022- 26 Ekim 2022

Mevlid Kandili 7 Ekim 2022

Rebiul Ahir ayı 27 Ekim 2022-24 Kasım 2022

Cemaziyel Ahir 27 Aralık 2022

Mevlid kandilinin önemi nedir?

Sözlükte “doğum yeri ve zamanı” anlamına gelen mevlid kelimesi, İslâm kültüründe özellikle Hz. Peygamber’in doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır. Ayrıca Mısır başta olmak üzere Arap dünyasında özellikle tasavvuf çevrelerinde mevlid kelimesi velî kabul edilen sûfîlerin doğum yıl dönümlerini de kapsayacak şekilde geniş bir anlam kazanmıştır. Mevsim kelimesi de Arap ülkelerinde hem mevlidi hem diğer bayram kutlamalarını ifade eden geniş bir mâna taşır.

Resûl-i Ekrem, İslâm tarihçilerinin çoğuna göre Habeşistan’ın Yemen valisi Ebrehe’nin Kâbe’yi yıkmak üzere Mekke’ye saldırdığı ve Fil Vak‘ası denilen olayın meydana geldiği yıl doğmuştur. Bu hususta görüş ayrılığının bulunmadığı rivayet edilir. Araplar’da “nesî” geleneğini göz önüne alanlara göre bu tarih milâdî 569, diğerlerine göre ise 570 veya 571’dir. Yine genellikle kabul edildiğine göre Rebîülevvel ayının 12’sinde ve gündüz dünyaya gelmiştir. O yıl ilkbahar mevsimine rastlayan bu ayın iki, sekiz, on veya on yedinci gününde doğduğuna dair rivayetlerle sabaha karşı dünyaya geldiğine dair rivayetler de vardır (İbn Kesîr, I, 198-203; Şâmî, I, 401-405; DİA, XIII, 71). Doğumun pazartesi günü olduğu ise daha sahih rivayetlere dayanmaktadır (aş.bk.). Ayrıca doğum gününün milâdî takvime göre 20 Nisan’a denk geldiği söylendiği gibi bunun doğru olmadığını ileri sürenler de bulunmaktadır (İbn Kesîr, I, 201; Şâmî, I, 405).

Hz. Peygamber’in sağlığında onun doğum yıl dönümü kutlanmadığı gibi Hulefâ-yi Râşidîn dönemiyle Emevî ve Abbâsî devirlerinde de mevlidle ilgili bir uygulamaya rastlanmamaktadır. Mısır’da Şiî Fâtımî Devleti kurulunca, soyundan geldiklerini söyledikleri Hz. Peygamber’in doğum yıl dönümü Muiz-Lidînillâh döneminden (972-975) itibaren resmî törenlerle kutlanmaya başlanmıştır. Hz. Peygamber’in yanında Hz. Ali, Fâtıma, Hasan, Hüseyin ve o günkü halifenin mevlidlerinin de kutlandığı (bunlara “mevâlîd-i sitte” deniyordu), aynı zamanda receb, şâban ve ramazan aylarındaki kandiller ile ramazan ve kurban bayramları gibi vesilelerle düzenlenen diğer bazı resmî kutlamaların da ilk örneklerinin yaşandığı bu dönem İslâm tarihinde zengin bir şölen geleneği oluşturmuştur (bk. İbnü’t-Tuveyr, s. 211-223).