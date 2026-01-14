Metruk bina sokağa yıkıldı

Olay, saat 03.30 sıralarında İstanbul Beyoğlu Piri Paşa Mahallesi Müze Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan metruk haldeki taştan yapılmış tarihi binanın duvarı henüz bilinmeyen nedenle sokağa doğru yıkıldı. Binanın parçaları yola savrulurken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından, duvarın yıkılan parçalarının altında bir süre arama çalışması yapıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Polis ekipleri konu ile ilgili çalışma yaptı. Taş duvarın üstündeki kalıntıların yeniden yıkılma tehlikesine karşılık sokak şerit çekilerek kapatıldı. Yaşanan olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.