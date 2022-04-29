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Aktüel Metrobüs kazasının detayları ortaya çıktı
Aktüel

Metrobüs kazasının detayları ortaya çıktı

Beylikdüzü’nde sürücüsüz bir şekilde ilerleyen metrobüsün karşı şeritteki metrobüsle kafa kafaya çarpıştığı kazanın detayları ortaya çıktı. Kontrolden çıkan metrobüsün daha önce arıza yaptığı ve sürücünün arızayı gidermek için aküyü kontrol ettiği sırada metrobüsün kendi kendine hareket ettiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 23:34:00 - 2022-04-29 23:34:44

Metrobüs yolu Beylikdüzü Belediyesi Durağında akşam saat 18.30 sıralarında yaşanan kazada, sürücüsüz bir şekilde bariyerlere çarparak ilerleyen metrobüs, durak çıkışındaki karşı şeritten gelen metrobüsle kafa kafaya çarpışmış, arkadan gelen başka bir metrobüs de duramayarak kazaya karışan araçlara çarpmıştı. 8 kişinin yaralandığı ilginç metrobüs kazasının detayları ortaya çıktı.

Kontrolden çıkan metrobüsün olaydan kısa bir süre önce, başka bir durakta arıza yaptığı ve sürücü Oktay A.’nın da metrobüsün motor kısmındaki aküsünü kontrol etmek için araçtan indiği öğrenildi. Sürücünün aküyü kontrol ettiği sırada metrobüsün hareket ederek bir diğer durağa kadar bariyerlere çarparak sürücüsüz bir şekilde ilerlediği öğrenildi.

Metrobüs sürücüsü gözaltına alındı

Yaşanan kazanın ardından incelemelerde bulunan polis ekipleri, sürücüsüz hareket eden metrobüsün sürücüsü Oktay A.’yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından araçların kaldırıldığı öğrenildi.

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