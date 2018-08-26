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Metro İstanbul'dan dikkat çeken açıklama!

Metro İstanbul, Beşiktaş-Antalyaspor ve Galatasaray-Alanyaspor maçları nedeniyle tüm metro seferlerini 01.00'e kadar uzattığını açıkladı.

26 Ağustos 2018 Pazar 15:31
Metro İstanbul'dan dikkat çeken açıklama!

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Metro İstanbul, bugün ve yarın oynanacak maçlar dolayısıyla tüm hatlarda seferlerini saat 01.00'e kadar uzattı.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Yolcularımız, 26 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te oynanacak Beşiktaş-Antalyaspor ve 27 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45'te oynanacak Galatasaray-Alanyaspor maçı nedeniyle tüm hatlarımızda seferlerimiz saat 01.00'e kadar uzatılacaktır. Tüm takımlarımıza başarılar ve iyi yolculuklar dileriz."

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 15:31
  1. Antalya
  2. metro İstanbul
  3. metro

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