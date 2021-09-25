Metiner’in babası dualarla uğurlandı
AK Parti eski Adıyaman milletvekili Mehmet Metiner’in 94 yaşında vefat eden babası Bedir Metiner toprağa verildi.
Devlet Hastanesinde bir süredir Kovid-19 tedavisi gören Metiner, dün hayatını kaybetti. Metiner’in cenazesi, Ulu Cami’de ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığına defnedildi. Cenazeye Metiner ailesinin yanı sıra milletvekilleri Ahmet Aydın, Yakup Taş, Kaymakam Selami Korkutata, parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.