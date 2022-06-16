Metiner'den Bülent Arınç'a sert sözler: Haddini bilsin
Katıldığı bir programda Bülent Arınç'a çok sert tepki gösteren Mehmet Metiner, "Başkalarına ayar çekmeye kalmasın! Haddini bilsin" diye konuştu.
Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, katıldığı bir programda Bülent Arınç'a çok sert tepki gösterdi.
Bülent Arınç'ın partiden ihraç edilmesi gerektiğini belirten Mehmet Metiner, "Başkalarına ayar çekmeye kalmasın! Haddini bilsin. Gerçekten de hadsizlikte sınır tanımamaya başladı. İsmini duymak istemiyoruz, inşallah partimizden ihraç olur gider" ifadelerini kullandı.