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Siyaset Metiner'den Bülent Arınç'a sert sözler: Haddini bilsin
Siyaset

Metiner'den Bülent Arınç'a sert sözler: Haddini bilsin

Katıldığı bir programda Bülent Arınç'a çok sert tepki gösteren Mehmet Metiner, "Başkalarına ayar çekmeye kalmasın! Haddini bilsin" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-06-16 23:01:00 - 2022-06-16 23:02:27

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, katıldığı bir programda Bülent Arınç'a çok sert tepki gösterdi.

Bülent Arınç'ın partiden ihraç edilmesi gerektiğini belirten Mehmet Metiner, "Başkalarına ayar çekmeye kalmasın! Haddini bilsin. Gerçekten de hadsizlikte sınır tanımamaya başladı. İsmini duymak istemiyoruz, inşallah partimizden ihraç olur gider" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Zülkarneyn

Akp’nin bağırsaklarını temizleme zamanı gelmiş demekki

Hamza

Evet ya bu hazmsizlik iyice Bülent beyde karın arisi yapmaya başladı az tutarliysan önce şu oğlunu alyanida bi gorelim çapını
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