Metin Tekin: Beşiktaş ve Başakşehir ligde üçüncülük mücadelesi verecek...

beINSPORTS'da yayınlanan beIN SANTRA programında konuşan Metin Tekin'in sözlerinden önemli satır başları şu şekilde:

METİN TEKIN: BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHIR LIGDE ÜÇÜNCÜLÜK MÜCADELESI VERECEK!

"Bundan sonra işler kolay değil. Beşiktaş ve Başakşehir ligde üçüncülük mücadelesi verecek. Ayakta kim kalabilirse...

Başakşehir'in gücü yetmedi. 10 kişi kaldıktan sonra her bir futbolcu %10 fazla koştu ama takımın yetmedi. 1 kişi fazla oynamanız geniş alanda oynarsanız ortaya çıkar, dar alanda bunu hissetmezsiniz. Ali Şaşal bugün iyiydi. Emre'nin pozisyonunda arkadan müdahale sarı karttır anlayışı var"