Metin Sezer AK Parti Çatalca belediye başkan aday adayı olarak başvuruda bulununca Metin Sezer’in kim oduğu merak ediliyor. 2009-2014 yılları arasında Çatalca Belediyesi Başkan yardımcılığı görevinde bulundu. Peki 2016 tarihinde CHP'den istifa ederek AK Partiye katılan ve AK Parti Meclis üyesi olarak görev yapan Metin Sezer kimdir, nerelidir? Metin Sezer hangi görevlerde bulundu? İşte Metin Sezer'in hayatı

Metin Sezer kimdir?

Metin Sezer, 18 Eylül 1966 tarihinde İstanbul İli Çatalca ilçesinde doğdu. 1977 yılında ilköğretimi, 1980 yılında Orta okulu, 1984 yılında Çatalca lisesi Fen Bölümünü bitirdi ve mezun oldu. 1986-1988 yılları arasında Kayseri Hava İndirme Tugayında askerlik görevini tamamladı.1985 yılında Serbest Muhasebecilik mesleğine başladı ve halen de serbest muhasebecilik yapmaktadır.

1992 yılında Tulin Sezer ile evlendi ve bu evliliğinden bir kız çocuğu ve bir erkek çocuğu oldu, kızı Avukat, erkek çocuğu da Üniversite 1. sınıfta Uluslar arası ilişkiler bölümünde okumaktadır, halen Çatalca ilçesinde ikamet etmektedir. Çatalca Spor Kulübünde her yaş gurubunda futbol oynadı. 1984 yılında Beşiktaş futbol kulübü PAF Takımında futbol oynadı. Çatalca spor kulübünde yöneticilik ve üç dönem kulüp başkanlığı yaptı. Türk Kızılay’ı Çatalca şubesi başkan yardımcılığı görevine devam etti. 1985-2016 yılları arasında CHP’nin çeşitli kademelerinde görevler üstlendi.2009-2014 yılları arasında Çatalca Belediyesi Başkan yardımcılığı görevinde bulundu.2014 Yerel seçimlerinde CHP den Belediye Meclis üyesi seçildi ve 17 Ekim 2016 tarihinde CHP den istifa ederek AK Partiye geçti ve AK Parti Meclis üyesi olarak görev yapmaktadır.