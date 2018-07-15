Metin Feyzioğlu'ndan 15 Temmuz açıklaması

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yıl dönümünde açıklamada bulundu.

Metin Feyzioğlu, “15 Temmuz'da, hainlerin karşısına birer kahramanlık abidesi gibi dikilen asker, polis, sivil tüm vatandaşlarımızı selamlıyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Türk Ordusu'nun darbe girişimine destek vermeyen, Cumhuriyetimize ve hukuka bağlı ezici çoğunluğuna, hem bu saygın davranışları hem de bir kaç hafta içinde silkinip terörle mücadelede hiçbir ordunun başaramayacağını başardıkları için teşekkür ediyorum” dedi.