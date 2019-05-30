Metin Aşık son yolculuğuna uğurlandı



İSTANBUL (AA) - Vefat eden eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Metin Aşık, son yolculuğuna uğurlandı. Metin Aşık'ın Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına, ailesinin yanı sıra Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Nihat Özdemir, Galatasaray Kulübünün eski yöneticisi Ergün Gürsoy, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, sarı-lacivertli kulübün üyeleri ile spor camiasından çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazının ardından Metin Aşık'ın naaşı, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.



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