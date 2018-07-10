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Metin Altıok kimdir? Metin Altıok şiirleri

1941'de İzmir'de doğan Metin Altıok, ilk şiirleri 1970'lerde Gezgin ismiyle yayınlandı. Metin Altıok, 2 Temmuz 1993'teçiMadımak olaylarında, ağır yara alıp komaya girdi. 5 Temmuz 1993'te hayatını kaybetti.

10 Temmuz 2018 Salı 12:13
Metin Altıok kimdir? Metin Altıok şiirleri

1941'de İzmir'de doğan Metin Altıok, ilk şiirleri 1970'lerde Gezgin ismiyle yayınlandı. Metin Altıok, 2 Temmuz 1993'teçi Madımak olaylarında, ağır yara alıp komaya girdi. 5 Temmuz 1993'te hayatını kaybetti.

1941'de İzmir'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Ankara'da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü'nden mezun oldu. Memurluk ve öğretmenlik yaptı. İlk şiirleri 1970'lerde yayınlandı. İlk şiir kitabı Gezgin'de Servet-i Fünun'dan, Ahmet Haşim'den, Ahmet Muhip Dıranas'tan İkinci Yeni ve 1960'ların şiirlerine kadar izler var. Kendi kuşağının en duygulu, en romantik şairleri arasındaydı. Yalın bir dil kullanmasına karşılık, benzetme yapmayı, anlaşılması kolay imgeler oluşturmayı denedi. Halk şiiri biçimlerinden de yararlandı.

Olgunluk dönemi sayılabilecek "Kendinin Avcısı" kitabındaki şiirlerde, daha kendine özgü bir sese, romantik, acılı ve yalın bir söyleyişe ulaştığı görülür. Simgeler, alegori ve mecazlardan ölçülü bir tutumla yararlanır, şiirimizdeki lirik geleneğe bağlanır. Madımak olaylarında (2 Temmuz 1993), ağır yara alıp komaya girdi. 5 Temmuz 1993'te hayatını kaybetti. Kızı Zeynep Altıok, duygularını, sevenlerinin anılarını, onu tanıyanların yazdıklarını Gölgesi Yıldız Dolu adıyla kitaplaştırdı (2003).

Metin Altıok Eserleri

ŞİİR:

Gezgin (1976)

Yerleşik Yabancı (1978)

Kendinin Avcısı (1979)

Küçük Tragedyalar (1982)

İpek ve Kılabtan (1987)

Gerçeğin Öte Yakası (1980)

Dörtlükler ve Desenler (1990) Süveyda (1991)

Alaturka Şiirler (1992)

Yel ve Gül (1993)

Hesapişi Şiirler (1993)

Şiirin İlk Atlası (Şair ve Şiir üzerine denemeler, 1992)

Bir Acıya Kiracı (Bütün şiirleri, 1998)

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 12:13
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