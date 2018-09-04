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Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün yurt genelinde görülen sıcaklıklara ilişkin internet sitesi üzerinden yayımladığı bilgiye göre sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

04 Eylül 2018 Salı 11:20
Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Marmara Bölgesi genelinde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, Trakya kesiminin ise parçalı bulutlu olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 11:20
  1. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü
  2. Marmara Bölgesi
  3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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