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Meteorolojiden sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Samsun çevrelerinin hafif yağmurlu, Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

22 Aralık 2018 Cumartesi 09:29
Meteorolojiden sağanak uyarısı!

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesiyle birlikte Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının ülkenin kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara ile Batı Karadeniz kıyılarında güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 8 
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 11 
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 12 
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14 
Adana: Parçalı bulutlu 17 
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 19 
Samsun: Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu 12 
Trabzon: Çok bulutlu 12 
Erzurum: Çok bulutlu 1 
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 12 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 09:29
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Erzurum
  6. Diyarbakır
  7. Bursa
  8. Antalya
  9. Ankara
  10. Adana
  11. Yağış
  12. yağmur
  13. Meteoroloji

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