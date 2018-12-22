Meteorolojiden sağanak uyarısı!

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesiyle birlikte Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının ülkenin kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara ile Batı Karadeniz kıyılarında güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 8

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 11

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 12

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14

Adana: Parçalı bulutlu 17

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 19

Samsun: Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu 12

Trabzon: Çok bulutlu 12

Erzurum: Çok bulutlu 1

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 12