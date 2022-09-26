Meteorolojiden kuzey ege için fırtına uyarısı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kuzey Ege’de fırtına uyarısı yaparak dikkatli olunmasını istedi.
YENİ AKİT ANKARA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, “Denizlerimizde (Kuzey Ege) Fırtına bekleniyor” başlığıyla uyarı da bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kuzey Ege’de yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına beklendiği uyarısında bulundu. Meteoroloji’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Denizlerimizde (Kuzey Ege) Fırtına Bekleniyor! Başlama Zamanı 27.09.2022 03:00, Bitiş Zamanı 28.09.2022 06:00. Kuzey Ege'de rüzgarın; yarın (Salı) sabah saatlerinde kuzeyinde zamanla genelinde güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; Çarşamba günü (28.09.2022) sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği beklenmektedir.”