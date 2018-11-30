Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların gece saatlerinden itibaren Van'ın güneyi, Hakkari, Bitlis ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Gece en düşük hava sıcaklığı Van'da 6, Bitlis ve Hakkari'de 2, Muş'ta 4 derece ölçüldü.

Vatandaşlara sel, heyelan ve su baskını uyarısı

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Van ve Muş'ta 10, Bitlis'de 6, Hakkari'de 7 derece olacak.

Van Gölü'nde havanın çok bulutlu ve yağmurlu, rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan 2 ile 4 kuvvetinde esmesi bekleniyor.

Yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.