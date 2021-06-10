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Aktüel Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara ve çevresi için yerel olarak kuvvetli sağanak yağış ikazı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 18:01:00 -
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara ve çevresi için yerel olarak kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Ankara ve çevresinde önümüzdeki 3 saat süresince sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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