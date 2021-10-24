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Aktüel Meteorolojiden kritik uyarı: Kar geliyor
Aktüel

Meteorolojiden kritik uyarı: Kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz ile Ordu'nun iç ve yüksek kesimleri ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 11:01:00 -
Meteorolojiden kritik uyarı: Kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara ve Karadeniz bölgesi ile Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz ile Ordu'nun iç ve yüksek kesimleri ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi öngörülüyor.

Karadeniz kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde görülecek yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Marmara bölgesinde sıcaklıklar

Hava sıcaklığının Marmara Bölgesi'nde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, Ege ve iç kesimlerde 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi, Kuzey Ege ve Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

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