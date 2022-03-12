  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Meteorolojiden Kocaeli için kar uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden Kocaeli için kar uyarısı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kocaeli için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 15:58:00 -
Meteorolojiden Kocaeli için kar uyarısı

YENİ AKİT  ANKARA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kocaeli için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunarak, “olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” Dedi.
Son günlerde ülkemizde yaşanan yoğun kar yağışları nedeniyle sık sık uyarılarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi Twitter hesabından Kocaeli için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunarak, “Buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” ifadelerini kullandı. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi; “Kocaeli'nde Kuvvetli Kar Yağışı Bekleniyor! Başlama Zamanı 12.03.2022 13:00Bitis Zamanı 12.03.2022 23:59 Kocaeli il genelinde bugün (12.03.2022 Cumartesi) beklenen yağışların öğleden sonra etkisini artırarak, gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli kar yağışı (10-20 cm. kar örtüsü), kuzeyinde ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı (20 cm. üzeri kar örtüsü) şeklinde olması bekleniyor. Buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay