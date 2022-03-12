Meteorolojiden Kocaeli için kar uyarısı

YENİ AKİT ANKARA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kocaeli için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunarak, “olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” Dedi.

Son günlerde ülkemizde yaşanan yoğun kar yağışları nedeniyle sık sık uyarılarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi Twitter hesabından Kocaeli için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunarak, “Buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” ifadelerini kullandı. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi; “Kocaeli'nde Kuvvetli Kar Yağışı Bekleniyor! Başlama Zamanı 12.03.2022 13:00Bitis Zamanı 12.03.2022 23:59 Kocaeli il genelinde bugün (12.03.2022 Cumartesi) beklenen yağışların öğleden sonra etkisini artırarak, gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli kar yağışı (10-20 cm. kar örtüsü), kuzeyinde ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı (20 cm. üzeri kar örtüsü) şeklinde olması bekleniyor. Buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”