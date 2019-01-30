Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

ANKARA (AA) - Antalya'nın doğusu ve Konya'nın güney kesiminin yüksek bölgelerinde, kar yağışlarının yarın gece saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehirhariç), Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ileAfyonkarahisar'ın batı kesimleri, Manisa, Denizli, Uşak ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'nunkuzeybatı ve güneydoğusu ile Gümüşhane, Bayburt ve Sivasçevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, yağış alan diğeryerlerde ise yağmur ve sağanak görülecek.

Yağışların,İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Çanakkale ve Burdur'un güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Antalya'nın doğusu ve Konya'nıngüney kesiminin yüksek bölgelerinde kar yağışlarının yarın gece saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun(20 santimetre ve üzeri) olacağı tahmin ediliyor.

Bu gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı görülmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın, genellikle güney ve güneydoğu yönlerinden hafif, ara sıra ortakuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Ege, Batı ve Doğu Akdeniz, İçAnadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerindekuvvetli, bu akşam ilk saatlerde Hatay çevrelerindeyer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.



