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Gündem Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı
Gündem

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'nin son hava durumu raporunda Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri için uyarı yapıldı. Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'da sağanak yağış beklenirken; Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kar yağacağı tahmin ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 10:19:00 - 2022-12-03 10:20:50
Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimlerinin az bulutlu, Marmara'nın doğusu, (Çorum hariç) Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Yozgat ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Sıcaklık normal seyirde

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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