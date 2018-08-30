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Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den yağış uyarısı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun bazı kesimlerinde yağışlar etkili olacak. İstanbul için de uyarıda bulunan Meteoroloji, mega kentin kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışların olacağı belirtildi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 12:04
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Ordu , Sinop'un iç kesimleri, Çorum'un kuzeyi, Samsun'un iç ve doğu kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batısı ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genAntalya kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu , kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

İstanbul: Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere mevzi sağanak yağışlı 32

Bursa: Parçalı bulutlu 31

İzmir: Az bulutlu 34

Adana: Parçalı ve az bulutlu 35

Antalya: Parçalı bulutlu 31

Samsun: Parçalı bulutlu, iç ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 30

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 12:04
  1. Trabzon
  2. Sinop
  3. Samsun
  4. Ordu
  5. İzmir
  6. İstanbul
  7. Erzurum
  8. Diyarbakır
  9. Çorum
  10. Bursa
  11. Antalya
  12. Ankara
  13. Afyon
  14. Adana
  15. Meteoroloji
  16. hava durumu
  17. sağanak yağış

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