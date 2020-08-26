Meteorolojiden Doğu Karadeniz uyarısı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yaşanan sağanak yağmur sonrası vatandaşların hayatı olumsuz etkilenirken Meteorolojiden farklı iller için uyarı yapıldı.

Doğu Karadeniz kıyıları ile Osmaniye, Ordu, Ardahan, Adana ve Hatay çevrelerinde yarın sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, yarın ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde hava parçalı olacak.

Ayrıca Doğu Akdeniz'de hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye, Ordu ve Ardahan çevreleri ile Adana'nın kuzey, Hatay'ın kuzeybatı ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.