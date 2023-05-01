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Yaşam Meteoroloji'den çok yağmur yağacak uyarısı! Türkiye'ye resmen açıkladı: Türkiye sağanak yağışa teslim olabilir
Yaşam

Meteoroloji'den çok yağmur yağacak uyarısı! Türkiye'ye resmen açıkladı: Türkiye sağanak yağışa teslim olabilir

Yeniakit Publisher
2023-05-01 17:26:00 - 2023-05-01 17:29:07
Meteoroloji'den çok yağmur yağacak uyarısı! Türkiye'ye resmen açıkladı: Türkiye sağanak yağışa teslim olabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul, Ankara ve İzmir'de 2 Mayıs Salı ve 3 Mayıs Çarşamba günü hava nasıl olacak yayımladı. Bünyamin Sürmeli üç ilimiz için beklenen hava durumunu anlattı. Öte yandan Edirne'de öğle saatlerinde aniden bastıran kısa süreli devam eden sağanak yağmur, şehir genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Akdeniz'in iç kesimleri yağmurlu olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, İstanbul, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sinop ve Sivas çevreleri, Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı'nın batısı, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Çarşamba yağmur geliyor... İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? haberglobal Bünyamin Sürmeli anlattı!

 İstanbul’da hava parçalı bulutlu, sıcaklık 19 derece. Çarşamba günü bölgesel yağmur geçişleri görülebilir, sıcaklık değişmiyor.

Ankara az bulutlu, güneş görülüyor. Çarşamba günü bulutlar artıyor fakat sıcaklık 17-18 derecelerden 20-21 derecelere çıkacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İzmir’de 25 derece sıcaklık ölçülüyor, hava parçalı bulutlu. Çarşamba günü bulutlar artacak. Perşembe günü sağanak yağmur ihtimali var.

2 MAYIS SALI

İSTANBUL: PARÇALI BULUTLU 19/10

ANKARA: AZ BULUTLU 18/3

İZMİR: PARÇALI BULUTLU 25/12

3 MAYIS ÇARŞAMBA

İSTANBUL: PARÇALI BULUTLU VE YAĞMURLU 19/11

ANKARA: PARÇALI BULUTLU 21/4

İZMİR: ÇOK BULUTLU 24/15

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