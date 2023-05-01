Meteoroloji'den çok yağmur yağacak uyarısı! Türkiye'ye resmen açıkladı: Türkiye sağanak yağışa teslim olabilir

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Akdeniz'in iç kesimleri yağmurlu olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, İstanbul, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sinop ve Sivas çevreleri, Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı'nın batısı, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Çarşamba yağmur geliyor... İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? haberglobal Bünyamin Sürmeli anlattı!

İstanbul’da hava parçalı bulutlu, sıcaklık 19 derece. Çarşamba günü bölgesel yağmur geçişleri görülebilir, sıcaklık değişmiyor.

Ankara az bulutlu, güneş görülüyor. Çarşamba günü bulutlar artıyor fakat sıcaklık 17-18 derecelerden 20-21 derecelere çıkacak.

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İzmir’de 25 derece sıcaklık ölçülüyor, hava parçalı bulutlu. Çarşamba günü bulutlar artacak. Perşembe günü sağanak yağmur ihtimali var.

2 MAYIS SALI

İSTANBUL: PARÇALI BULUTLU 19/10

ANKARA: AZ BULUTLU 18/3

İZMİR: PARÇALI BULUTLU 25/12

3 MAYIS ÇARŞAMBA

İSTANBUL: PARÇALI BULUTLU VE YAĞMURLU 19/11

ANKARA: PARÇALI BULUTLU 21/4

İZMİR: ÇOK BULUTLU 24/15