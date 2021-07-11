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Aktüel Meteoroloji'den bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı
Aktüel

Meteoroloji'den bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 10:47:00 -
Meteoroloji'den bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimler ise yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 34, Ağrı'da 33, Erzincan'da 32, Erzurum'da 28, Kars'ta 27 ve Ardahan'da 26 derece olacağı tahmin ediliyor.

 

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