Meteorolojiden Ankara’ya kritik uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara'da "Yerel Kuvvetli Yağış" uyarısında bulunarak vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
yeniakit Ankara
Meteoroloji Ankaralıları zaman vererek kuvvetli yağış uyarısında bulunurken küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgar olacağına işaret etti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Başlama Zamanı 16.05.2022 16:00 Bitiş Zamanı 16.05.2022 19:00" olarak belirtilen uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün 16:00-19:00 saatleri arasında Ankara'da kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri beklendiğinden su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” ifadeleri kullanıldı.