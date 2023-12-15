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Yaşam Meteoroloji ve Valilik'ten peş peşe 'fırtına' uyarısı, tahmin: 17 ile dikkat! Beklenti açıklandı, kuvvetli geliyor
Yaşam

Meteoroloji ve Valilik'ten peş peşe 'fırtına' uyarısı, tahmin: 17 ile dikkat! Beklenti açıklandı, kuvvetli geliyor

Yeniakit Publisher
2023-12-15 19:39:00 - 2023-12-15 20:02:48
Meteoroloji ve Valilik'ten peş peşe 'fırtına' uyarısı, tahmin: 17 ile dikkat! Beklenti açıklandı, kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Tahmini ile uyardı! Ayrıca raporda Raporda 17 il için sarı ve kodlu uyarılar yapıldı. vatandaşlarımızın yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı. Özellikle Marmara Bölgesi'nin kuzey ve batısı için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. İşte detaylar... Tahminlerini açıkladılar!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Samsun ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Çanakkale’nin güney, Balıkesir’in batı kıyıları ve Muğla kıyıları ile Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yağışlı hava ile birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50- 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli, Çanakkale’nin güney, Balıkesir’in batı kıyıları, Muğla kıyıları ile Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ulaşımda aksamalar vb. dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI : Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50- 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SICAKLIKLAR HIZLA DÜŞECEK

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, hava durumuna ilişkin son bilgileri aktardı. Şen, "İstanbul'da rüzgar kuzeye döndü ve hızla hava soğuyacak. Trakya'da şu anda yağış başladı. İstanbul'da öğlene doğru başlayacak. Yağış Ege Bölgesi'nde de var. Edremit Körfezi civarında yağış çok kuvvetli görünüyor. Bunun dışında yağışlar Bursa, Yalova ve İstanbul'da kuvvetli yağışlar var.
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İstanbul'da öğlen saatlerinde önce Avrupa yakasında yağışlar başlayacak. Yağışlar akşama kadar sürecek. Bugün öğleden sonra sıcaklıklar hızla düşecek. Şu anda 11 derece civarında, 8 derecelere düşecek. Akşam saatlerine doğru hem rüzgar hem de yağış fazla olacak. İstanbullular bir an evvel akşam saatlerinde evine gitsin. Kar durumuna baktığımızda Trakya'da bugün kar var. Ama İstanbul'da kar görünmüyor." dedi.

İSTANBUL VALİSİ'NDEN UYARI

İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından kentte yaşayan vatandaşları uyardı. Vali Gül, 'Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da rüzgarın, Cumartesi sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey doğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için meteorolojik uyarı yayınlanmıştır.' ifadelerini kullandı.

17 İLE UYARI

Antalya, Aydın, Burdur, Isparta, Muğla ve Manisa için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Balıkesir, Kırklareli ve Çanakkale için sarı kodlu rüzgar ile Sarı ve turuncu kodlu yağmur uyarısı

Bursa, İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve İzmir için sarı kodlu rüzgar ve yağmur uyarısı

Sakarya, Yalova ve Kocaeli için sarı kodlu rüzgar uyarısı

Meteoroloji ve Valilikten peş peşe uyarı: 17 ile dikkat Kuvvetli geliyor

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Cumartesi sabah saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Sakarya ve Bilecik çevreleri hariç bölge genelinde kuvvetli, Çanakkale’nin güney, Balıkesir’in batı kıyılarında çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50- 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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