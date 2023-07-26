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Gündem Meteoroloji uzmanı tarih verdi! Aşırı sıcaklar ne zaman bitiyor?
Gündem

Meteoroloji uzmanı tarih verdi! Aşırı sıcaklar ne zaman bitiyor?

Yeniakit Publisher
2023-07-26 15:36:00 - 2023-07-26 15:45:19
Meteoroloji uzmanı tarih verdi! Aşırı sıcaklar ne zaman bitiyor?

Sıcak havalar ülkemizde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Peki, havalar ne zaman serinleyecek?

Sıcak hava kavururken vatandaşlar ise havaların serinleyeceği tarihi öğrenmek istiyor. İşte, Meteoroloji'den son veriler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Serdar Yıldırım, yaptığı açıklamada, geçen haftadan itibaren sıcaklıkların güney ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyrettiğini, iç kesimlerde ise birkaç derece düştüğünü belirtti.

Yurdun kuzey doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olduğunu dile getiren Yıldırım, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Samsun, Ordu çevrelerinde yarın öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini ifade etti.

Yıldırım, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Erzurum, Kars, Ardahan çevrelerinde yaşayanların dikkatli olması uyarısında bulundu.

HAVALAR NE ZAMAN SERİNLEYECEK?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hava sıcaklıklarının cuma günü batı ve kuzeybatıdan başlayarak azalacağını belirten Yıldırım, "Cumadan itibaren sıcaklıklar yaklaşık 10 derece düşecek. Mevsim normallerinin çok üzerinde olan sıcaklıklar mevsim normallerine, yer yer de altına düşüyor. Ankara'da hava sıcaklıkları hafta sonu, 39 dereceden 29 dereceye düşecek." diye konuştu.

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