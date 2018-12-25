Meteoroloji uyarmıştı… İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına etkili oluyor

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren sağanak etkili olmaya başladı. Birçok bölgede etkili olan yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.

Silivri'de sürücüler zor anlar yaşadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Silivri'de sağanak etkisini göstermeye başladı. İlçede gece saatlerinde şiddetli yağış nedeniyle araç sürücülerinin trafikte zor anlar yaşadığı görüldü.

Bazı bölgelerde sokaklarda su birikintileri oluşmasına da yol açan sağanağın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Fırtına etkisini sürdürüyor

İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan fırtına, etkisini gece de sürdürüyor. Fırtına genel olarak kıyı kesimlerinde daha fazla etkili olurken, yer yer yüksek kesimlerde de etkisini gösteriyor.

İstanbul'da sahil kısımlarında dalgalar dalga kıranları aştı

İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına etkisini gece de sürdürüyor. Kıyı kesimlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün daha önceden uyardığı fırtına gece boyunca İstanbul’da etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm denizlerde fırtına beklendiğini bildirmişti.

Üsküdar'da dalgalar dalga kıranı aştı

Üsküdar sahilde dalgalar dalga kıran boyunu aştı. Şiddetli fırtınanın bir süre daha etkili olacağı öğrenildi.