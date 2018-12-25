0553 313 94 23

Meteoroloji uyarmıştı… İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına etkili oluyor

Meteoroloji’nin günler öncesinden yaptığı sağanak ve fırtına uyarısı İstanbul’da görülmeye başladı. Kentte akşam saatlerinde başlayan fırtına, genel olarak kıyı kesimlerinde daha fazla etkili olurken, yer yer yüksek kesimlerde de hissedildi.

25 Aralık 2018 Salı 08:51
Meteoroloji uyarmıştı… İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına etkili oluyor

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren sağanak etkili olmaya başladı. Birçok bölgede etkili olan yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.

Silivri'de sürücüler zor anlar yaşadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Silivri'de sağanak etkisini göstermeye başladı. İlçede gece saatlerinde şiddetli yağış nedeniyle araç sürücülerinin trafikte zor anlar yaşadığı görüldü.

Bazı bölgelerde sokaklarda su birikintileri oluşmasına da yol açan sağanağın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Fırtına etkisini sürdürüyor

İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan fırtına, etkisini gece de sürdürüyor. Fırtına genel olarak kıyı kesimlerinde daha fazla etkili olurken, yer yer yüksek kesimlerde de etkisini gösteriyor.

İstanbul'da sahil kısımlarında dalgalar dalga kıranları aştı

İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına etkisini gece de sürdürüyor. Kıyı kesimlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün daha önceden uyardığı fırtına gece boyunca İstanbul’da etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm denizlerde fırtına beklendiğini bildirmişti.

Üsküdar'da dalgalar dalga kıranı aştı

Üsküdar sahilde dalgalar dalga kıran boyunu aştı. Şiddetli fırtınanın bir süre daha etkili olacağı öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 08:51
  1. İstanbul
  2. istanbul
  3. sağanak
  4. fırtına

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GATA'da FETÖ operasyonu: 30 gözaltı
    1. GATA'da FETÖ operasyonu: 30 gözaltı
    2. TÜİK işçi alımlarına kimler..
    3. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    4. FETÖ'nün kapatılan GATA'daki..
    5. GÜNDEM / 25 Aralık 2018
    6. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün..
    7. HDP'den ABD'ye tepki, Fransa'ya övgü!
    8. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019..
    9. TÜBİTAK BİLGEM personel alım..
    10. Meteoroloji uyarmıştı… İstanbul'da..
    11. Asgari ücret belli oldu mu asgari..
    12. İstanbul'da, FETÖ'nün kapatılan..
    13. Dev operasyon! Baskınlar gece 01.00'de..
    14. Endonezya’daki tsunami
    15. Kara yollarında durum
    16. Van'da eğitime kar engeli
    17. Afrin kahramanı sınırda
    18. İZBAN ek seferleri durduruldu
    19. 'Sınırsız internet' hazırlığı
    20. Komisyonda kabul edildi! Paralar iade..
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Kılıçdaroğlu'dan skandal mesaj! Terörü savundu
    Kılıçdaroğlu'dan skandal mesaj! Terörü savundu
    Metin Akpınar polis eşliğinde adliyeye götürüldü!
    Metin Akpınar polis eşliğinde adliyeye götürüldü!

    Günün Karikatürü

    25 Aralık 2018
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?