Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada," Bölgemizde havanın Adıyaman'da parçalı bulutlu, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de öğle saatlerinden itibaren gökgürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenmektedir.Sıcaklıkların 2-4 derece azalacağı tahmin ediliyor" denildi.

Merkez ayrıca, rüzgarın öğle saatlerinden itibaren Adıyaman,Elazığ ve Malatya çevrelerinde saatte 30 ile 50 kilometre arasında kuvvetli eseceğini duyurdu.