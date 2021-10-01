Meteoroloji uyardı... Hafta sonu plan yapanlar dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna ait hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Rapora göre; aralarında İstanbul'un da olduğu birçok kent için sağanak uyarısı yapıldı.

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; kuzey kesimleri ile Batı Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Kars ve Ardahan, Iğdır çevreleri, Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı ve rüzgar

Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Hangi illerde sağanak bekleniyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre; hafta sonu yağış beklenen iller şu şekilde:

Cumartesi: İstanbul, Yalova, Kocaeli, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize.

Pazar: Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun, Amasya, Giresun, Tokat, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Erzincan, Ağrı, Tunceli, Malatya.

Bölgelerimizde hava durumu

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve Kocaeli çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 15°C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

Ege

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 14°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 17°C, 27°C

Az bulutlu

MANİSA 14°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 16°C, 34°C

Az bulutlu

ANTALYA 21°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 17°C, 33°C

Az bulutlu

ISPARTA 11°C, 23°C

Parçalı bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 9°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 4°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 5°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 9°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SİNOP 15°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ZONGULDAK 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT 2°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

TOKAT 8°C, 22°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 15°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 4°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MALATYA 11°C, 26°C

Az bulutlu

VAN 8°C, 21°C

Az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 17°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 18°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık