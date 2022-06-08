Meteoroloji saat vererek uyardı

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçeleri ile Trakya'da (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi. Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya ve Malatya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ile Ankara, Çankırı, Amasya ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların, bu akşam saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ile Ankara, Çankırı Amasya ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölgelerimizde hava

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Edirne ve Tekirdağ çevreleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Trakya Kesimi ve Çanakkale çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ege

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Batı Akdeniz, Mersin ve Adana'nın iç kesimleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri, Adana ve Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde bölge geneli ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Amasya ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri ile Malatya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.