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Gündem Meteoroloji duyurdu: Sıcaklık 1 ila 5 derece arasında artacak
Gündem

Meteoroloji duyurdu: Sıcaklık 1 ila 5 derece arasında artacak

Yeniakit Publisher
2023-07-17 17:32:00 -
Meteoroloji duyurdu: Sıcaklık 1 ila 5 derece arasında artacak

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Elazığ’da 19-24 Temmuz arasında sıcaklıkların 1 ila 5 derece arasında artacağının beklendiğini açıklayarak vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Hava sıcaklıklarının artarak 19 Temmuzdan 24 Temmuza kadar mevsim normallerinin 1 ila 5 derece üzerine çıkması beklenmektedir. Rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif ve yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

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