Meteoroloji bölge bölge açıkladı: 7 il için uyarı! 'Kuvvetli geliyor'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz (Hatay hariç), Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun Kuzeydoğusu ve İstanbul, Kırklareli, Eskişehir ve Bolu çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ile Artvin’in kuzeyinde, yarın öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Adana, Osmaniye, Mersin’in kuzeyi, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi ile Hatay’ın kuzeyinde, Ağrı çevreleri, Van'ın kuzey kesimleri ve Iğdır'ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğudan (40-60 km/saat), Doğu Karadeniz'de Batı ve Kuzeybatıdan kuvvetli esmesi bekleniyor.

UYARILAR

YAĞIŞ UYARISI:Yağışların Rize çevreleri ile Artvin’in kuzeyinde, yarın öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Adana, Osmaniye, Mersin’in kuzeyi, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi ile Hatay’ın kuzeyinde, Ağrı çevreleri, Van'ın kuzey kesimleri ve Iğdır'ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden (40-60 km/saat), Doğu Karadeniz'de Batı ve Kuzeybatıdan kuvvetli kuvvetli (50-75 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Meteoroloji bölge bölge açıkladı: 7 il için uyarı Kuvvetli geliyor

7 İL İÇİN UYARI

Adana, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş ve Osmaniye için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı, Artvin ve Rize için sarı ve turuncu kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

'DİKKATLİ OLMASINI ÖNEMLE HATIRLATIYORUZ'

AFAD'dan yapılan uyarıda ise; 8 Eylül Cuma günü, Akşam saatlerinden itibaren; Rize çevreleri ile Artvin’in kuzeyinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışın yarın (Cumartesi) akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşlarımızın sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.

"BU SENE BU YAĞIŞLARA HAZIRLIKLI OLALIM"

Prof. Dr. Orhan Şen de deniz suyundaki aşırı ısınmaya dikkat çekerek bu sene bu yağışlara hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şen şunları söyledi; Akdeniz’in suyu aşırı ısındı. Bizim çevremizeki denizsuyu sıcaklığı 25-30 C hava sıcaklığı ile aynı. Yünanistan İstanbul ve İğneadali aşırı yağışların ana sebeblerinden biri bu.

"KASIM AYINI BULUR"

Deniz sularındaki bu aşırı ısınma bölgede Atmosfer nemini buharlaşmadan dolayı artırdı. Bulutlardaki su miktarıda arttı. Ayrıca sıcak deniz yüzeylerinden ısınan hava hızla yükselerek düşey hareketi oluşturup cümülenembus bulutları oluşturmaktadır. Bu bulutlar ani ve şiddetli yağışı oluşturmaktadır. Bu oluşum üst seviyelere gelen soğuk hava ve deniz üzerinden gelen kuvvetli rüzgar ortamında meydana gelmektedir. Deniz suyu sıcaklığı ortalamaya dönmeden bu oluşumlar bitmez. Bu da kasım ayını bulur.

"İLGİLİLERİN UYARILARINA DİKKAT VERELİM"

Bu sene bu yağışlara hazırlıklı olalım. Bu nedenle ilgililerin uyarılarına kulak verelim. Selin ortasında kalmayalım. Önceden haberimiz olur tedbir alırsak bu durum çoğu yerde afete dönüşmeyebilir.

Tedbir almak olayın oluşacağını duyduğumuz anda yüksek yerlere varsa aracınızı da alarak gitmektir. Kalıcı ve risk azaltıcı tedbir ise “sünger şehirler” oluşturmaktır. Yani yağan yağışın akışa geçmeden toprağa sızmasına olanak verecek yeşil ve toprak alanlar yaratmaktır.

Dere yataklarını yerleşime açmamaktır. Bodrum katlarına iskan vermemektir. Kısacası hava ile inatlaşmak yerine onunla barışık ortama grçmektir. Yoksa bu dramları çok daha yaşarız. Ulusal Risk Kalkanı Modeli önemli bir girişimdi devam ettirmemiz gerekir kanaatindeyim

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 16°C, 29°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 22°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 17°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA 19°C, 27°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 14°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 20°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 23°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 18°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz (Hatay hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Adana, Osmaniye çevreleri, Mersin’in kuzeyi, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi ile Hatay’ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ADANA 25°C, 34°C

Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 25°C, 31°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 23°C, 33°C

Parçalı bulutlu, batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 26°C, 33°C

Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 15°C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde batı ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 14°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 17°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 10°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Bolu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 8°C, 27°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 19°C, 25°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 17°C, 22°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin’in kuzeyinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor

AMASYA 13°C, 28°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 18°C, 24°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 14°C, 26°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 21°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzurum, Iğdır, Ağrı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ağrı çevreleri, Van'ın kuzey kesimleri ile Iğdır'ın güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 11°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 10°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 18°C, 31°C

Az bulutlu

VAN 10°C, 27°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 34°C

Az bulutlu ve açı

ŞANLIURFA 24°C, 36°C

Az bulutlu ve açık