Meteoroloji açıkladı: İstanbul'a kar yağabilir

Soğuk ve karlı hafta geride kaldı, hafta sonunun gelmesiyle yurdun birçok bölümünde hava sıcaklıkları yükseldi. Meteoroloji’nin verdiği tahminlerde göre hava sıcaklıklarındaki artış birkaç gün daha sürecek. Küresel tahmin sistemlerinden gelen son raporlara göre salı gününe kadar yükselecek olan sıcaklıkların ardından çarşamba günü yurda Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk hava dalgası giriş yapacak.

22 Aralık'ta İstanbul'a kar yağabilir

Bugünden itibaren yükselişe geçecek sıcaklıklar, sonrasında adım adım düşecek. Gelecek hafta ortasında yurda giriş yapacak olan soğuk hava dalgasıyla beraber Megakent İstanbul’da da sıcaklıklar düşecek. Küresel tahmin sistemlerine göre 22 Aralık’tan itibaren İstanbul’da kar ihtimali görülüyor.