0553 313 94 23

Mete Gazoz'dan altın madalya

Milli okçu Mete Gazoz, Dünya Kupası klasik yay bireyselde kazandığı altın madalyayla önemli bir başarıya daha imza attı.

24 Temmuz 2018 Salı 17:21
Mete Gazoz'dan altın madalya

Tüm Türkiye Mete Gazoz'u, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nda tanımıştı. O zaman 17 yaşındaydı ve kafilenin en genç ismiydi... Rakiplerine göre daha tecrübesiz olmasına karşılık soğukkanlı atışlarıyla herkesi kendine hayran bırakmıştı.

Özellikle de unutulmayacak anlar arasında, 27 yaşındaki Fransız sporcu Pierre Plihon’la yaptığı mücadele vardı. 4-0 geriye düştüğü maçı müthiş bir geri dönüşle tie-break taşıyan Mete, rakibine üstünlük sağlayarak son 32 okçu arasına adını yazdırmıştı. Genç okçunun o maçtaki gayreti, yeteneği herkesi kendine hayran bırakmıştı.

İşte o günden bu yana, Mete Gazoz kariyerinin üzerine koyarak gitmeye devam etti.

2016'DAN BU YANA MÜTHİŞ GELİŞME

Okçuluk antrenörü babası Metin Gazoz sayesinde 3 yaşında bu sporla tanışan ve bu branşta iyi olması için; el-göz koordinasyonu gelişsin diye piyano kursuna, bakmakla görmek arasındaki farkı ayırabilsin diye resim kursuna ve bel kasları gelişin diye yüzmeye dahi giden Mete Gazoz, olimpiyatlardan sonraki 2 yıllık süreçte Türkiye’nin gururu oldu. Özellikle de 2018’e damgasını vuran Mete Gazoz tam 1 aylık süreçte uluslararası arenada 5’i altın olmak üzere tam 6 madalya birden kazandı.

5 ŞAMPİYONLUK

İspanya’da gerçekleşen Akdeniz Oyunları’nda 25 Haziran’da çıktığı klasik yay bireysel finalinde altın madalya kazanan ve hemen ardından Yunanistan’daki Avrupa Gençler Şampiyonası’na katılan Mete Gazoz, burada da bireysel, karışık ve erkek takımıyla 3 şampiyonluk birden elde etti.

Son olarak Dünya Kupası 4. ayağında mücadele eden 19 yaşındaki milli okçumuz, partneri Yasemin Ecem Anagöz’le karışık takımla bronz ve aynı gün bireysel erkekler finalinde de altın madalyayı boynuna taktı.

Performansıyla gelecek vaadeden Mete Gazoz, Dünya Şampiyonası, Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları olmak üzere 2018’e 9 madalya sığdırırken, bunlardan 6’sını son 1 ayda kazanmayı başardı.

"2020 İÇİN SÖZÜMÜ TUTACAĞIM"

19 yaşındaki milli okçu Mete Gazoz heyecanlı ve gururlu olduğunu belirtti. Berlin’de önemli bir başarı elde ettiğini aktaran Mete, “Tüm dünyanın önünde İstiklal Marşı’nı söylemek çok güzel bir duygu. Çok heyecanlı ve gururluyum. 2020 Tokyo Olimpiyatları ile ilgili bir söz verdim. O sözü tutacağım. 2020’de bir tane altın madalya kesin kazanacağım” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 17:21
  1. Mete Gazoz

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İmzalar toplandı! CHP kurultaya gidiyor
    1. İmzalar toplandı! CHP kurultaya gidiyor
    2. İYİ Parti'de olaylar böyle başladı
    3. Pencerenizin önüne sirke dökerseniz...
    4. İstanbul üniversiteleri taban puanları..
    5. Yunanistan'daki faciada yürek burkan..
    6. Instagram hesapları nereden kapatılıyor?
    7. HDP'li terörist çizmeyi aştı!..
    8. Lamborghini araçlarını geri çağıracak!
    9. Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda..
    10. İşlenmiş et zararlı mı?
    11. B36 Torshavn-Beşiktaş maçı ne zaman..
    12. Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Kadıköy..
    13. Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
    14. Bitki çaylarını tüketirken nelere..
    15. Limon, tuz, karabiber bu hastalıklara..
    16. Yunanistan'daki faciadan acı haber geldi
    17. Fabri resmen imzaladı! İşte..
    18. Elma sirkesinin inanılmaz faydaları
    19. FETÖ'den büyük vurgun! Somali'de..
    20. İstanbul'da gündüz geceye döndü!
    Rıza Zelyut, antikemalist Safiye İnci'ye sarktı! Ahlaksız sözlere tepkiler çığ gibi
    Rıza Zelyut, antikemalist Safiye İnci'ye sarktı! Ahlaksız sözlere tepkiler çığ gibi
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade!
    Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!