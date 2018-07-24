Mete Gazoz'dan altın madalya

Tüm Türkiye Mete Gazoz'u, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nda tanımıştı. O zaman 17 yaşındaydı ve kafilenin en genç ismiydi... Rakiplerine göre daha tecrübesiz olmasına karşılık soğukkanlı atışlarıyla herkesi kendine hayran bırakmıştı.

Özellikle de unutulmayacak anlar arasında, 27 yaşındaki Fransız sporcu Pierre Plihon’la yaptığı mücadele vardı. 4-0 geriye düştüğü maçı müthiş bir geri dönüşle tie-break taşıyan Mete, rakibine üstünlük sağlayarak son 32 okçu arasına adını yazdırmıştı. Genç okçunun o maçtaki gayreti, yeteneği herkesi kendine hayran bırakmıştı.

İşte o günden bu yana, Mete Gazoz kariyerinin üzerine koyarak gitmeye devam etti.

2016'DAN BU YANA MÜTHİŞ GELİŞME

Okçuluk antrenörü babası Metin Gazoz sayesinde 3 yaşında bu sporla tanışan ve bu branşta iyi olması için; el-göz koordinasyonu gelişsin diye piyano kursuna, bakmakla görmek arasındaki farkı ayırabilsin diye resim kursuna ve bel kasları gelişin diye yüzmeye dahi giden Mete Gazoz, olimpiyatlardan sonraki 2 yıllık süreçte Türkiye’nin gururu oldu. Özellikle de 2018’e damgasını vuran Mete Gazoz tam 1 aylık süreçte uluslararası arenada 5’i altın olmak üzere tam 6 madalya birden kazandı.

5 ŞAMPİYONLUK

İspanya’da gerçekleşen Akdeniz Oyunları’nda 25 Haziran’da çıktığı klasik yay bireysel finalinde altın madalya kazanan ve hemen ardından Yunanistan’daki Avrupa Gençler Şampiyonası’na katılan Mete Gazoz, burada da bireysel, karışık ve erkek takımıyla 3 şampiyonluk birden elde etti.

Son olarak Dünya Kupası 4. ayağında mücadele eden 19 yaşındaki milli okçumuz, partneri Yasemin Ecem Anagöz’le karışık takımla bronz ve aynı gün bireysel erkekler finalinde de altın madalyayı boynuna taktı.

Performansıyla gelecek vaadeden Mete Gazoz, Dünya Şampiyonası, Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları olmak üzere 2018’e 9 madalya sığdırırken, bunlardan 6’sını son 1 ayda kazanmayı başardı.

"2020 İÇİN SÖZÜMÜ TUTACAĞIM"

19 yaşındaki milli okçu Mete Gazoz heyecanlı ve gururlu olduğunu belirtti. Berlin’de önemli bir başarı elde ettiğini aktaran Mete, “Tüm dünyanın önünde İstiklal Marşı’nı söylemek çok güzel bir duygu. Çok heyecanlı ve gururluyum. 2020 Tokyo Olimpiyatları ile ilgili bir söz verdim. O sözü tutacağım. 2020’de bir tane altın madalya kesin kazanacağım” ifadelerini kullandı.